Вот это ты пробил, Роналду! Известный футболист первым в мире набрал миллиард подписчиков в соцсетях

Мегапопулярный португальский футболист, пятикратный обладатель «Золотого мяча» по версиям ФИФА и издания «Франс Футбол» Криштиану Роналду стал первым в истории человеком, суммарно набравшим миллиард подписчиков в крупнейших социальных сетях мира.
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