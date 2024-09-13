Вот это ты пробил, Роналду! Известный футболист первым в мире набрал миллиард подписчиков в соцсетях

Мегапопулярный португальский футболист, пятикратный обладатель «Золотого мяча» по версиям ФИФА и издания «Франс Футбол» Криштиану Роналду стал первым в истории человеком, суммарно набравшим миллиард подписчиков в крупнейших социальных сетях мира.