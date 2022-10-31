Закон, порядок, государство

694 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Волковский
    Я за справедливость... Первое - а если дама живёт в гареме??? Второе -Конгресс терзал Била Клинтона за секс с симпати...Изменяет ли вам в...
  • Евгений Филин
    Уж слишком близко к зоне боевых действий.Отечественные бес...
  • Геннадий Бережнов
    А выйди на улицу глянь на село , бабки гуляют и девки поют! Редко протопает дед с костылём  главное в сумке. а сумка ...Российских женщин...

В Приморском крае с мобилизованными военнослужащими ВВО ежедневно проводятся занятия по огневой подготовке

В Приморском крае с мобилизованными военнослужащими ВВО ежедневно проводятся занятия по огневой подготовке

Под руководством опытных офицеров объединения ВВО с военнослужащими, призванными в ходе частичной мобилизации, проходят боевые стрельбы из новых автоматов АК-12, из противотанковых ракетных комплексов (ПТУР), а также из реактивных систем залпового огня «Град».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх