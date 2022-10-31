В Приморском крае с мобилизованными военнослужащими ВВО ежедневно проводятся занятия по огневой подготовке

Под руководством опытных офицеров объединения ВВО с военнослужащими, призванными в ходе частичной мобилизации, проходят боевые стрельбы из новых автоматов АК-12, из противотанковых ракетных комплексов (ПТУР), а также из реактивных систем залпового огня «Град».