В Приморском крае с мобилизованными военнослужащими ВВО ежедневно проводятся занятия по огневой подготовке

Под руководством опытных офицеров объединения ВВО с военнослужащими, призванными в ходе частичной мобилизации, проходят боевые стрельбы из новых автоматов АК-12, из противотанковых ракетных комплексов (ПТУР), а также из реактивных систем залпового огня «Град».
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