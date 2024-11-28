Момент полета ракет Х-101 над Херсонской областью во время утреннего ракетного удара по целям на территории Украины.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Момент полета ракет Х-101 над Херсонской областью во время утреннего ракетного удара по целям на территории Украины.
Свежие комментарии