Алсу назвала главный недостаток своей внешности

Певица Алсу призналась, что не вполне довольна своей внешностью. Которую, к слову, тысячи ее поклонников считают эталоном красоты! Звезде 41 год, она родила троих детей, но все еще по-девичьи стройна, выглядит молодо и ухоженно.
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