Британские компании готовятся к удару из-за повышения налогов

Британские фирмы готовятся к “удару” от повышения налогов, сообщает Reuters. Многие британские работодатели намерены сократить численность персонала из-за повышения правительством налогов на бизнес, а доверие среди представителей малого бизнеса упало до пятилетнего минимума, показали опросы, проведенные в понедельник, 17 февраля.