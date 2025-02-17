Британские компании готовятся к удару из-за повышения налогов

Британские фирмы готовятся к “удару” от повышения налогов, сообщает Reuters. Многие британские работодатели намерены сократить численность персонала из-за повышения правительством налогов на бизнес, а доверие среди представителей малого бизнеса упало до пятилетнего минимума, показали опросы, проведенные в понедельник, 17 февраля.
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