Давайте вспомним о малярии

Ежегодно 25 апреля мировая общественность отмечает Всемирный День борьбы с малярией. По информации Всемирной организации здравоохранения ежегодно регистрируется свыше 215 миллионов новых случаев заболевания малярией, из них 445000 заканчиваются летальным исходом.