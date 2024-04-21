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Давайте вспомним о малярии

Давайте вспомним о малярии

Ежегодно 25 апреля мировая общественность отмечает Всемирный День борьбы с малярией. По информации Всемирной организации здравоохранения ежегодно регистрируется свыше 215 миллионов новых случаев заболевания малярией, из них 445000 заканчиваются летальным исходом.

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