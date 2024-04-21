Давайте вспомним о малярии

Ежегодно 25 апреля мировая общественность отмечает Всемирный День борьбы с малярией. По информации Всемирной организации здравоохранения ежегодно регистрируется свыше 215 миллионов новых случаев заболевания малярией, из них 445000 заканчиваются летальным исходом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии