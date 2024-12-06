Мария Голубкина попрощалась со своей матерью и готова к ее смерти

Лариса Голубкина в последнее время проживает в санатории под постоянным наблюдением специалистов. Однако недавно актрисе был присвоен паллиативный статус, что заставило общественность волноваться о её состоянии здоровья.
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