Тяжелая аллергическая реакция может стать пожизненным противопоказанием к вакцинации от COVID-19

Противопоказанием к вакцинации от коронавирусной инфекции может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его отдельные компоненты, заявила замдиректора по клинической работе Московского института эпидемиологии и микробиологии им.
Противопоказанием к вакцинации от коронавирусной инфекции может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его отдельные компоненты, заявила замдиректора по клинической работе Московского института эпидемиологии и микробиологии им.
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