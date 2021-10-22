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Тяжелая аллергическая реакция может стать пожизненным противопоказанием к вакцинации от COVID-19

Тяжелая аллергическая реакция может стать пожизненным противопоказанием к вакцинации от COVID-19

Противопоказанием к вакцинации от коронавирусной инфекции может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его отдельные компоненты, заявила замдиректора по клинической работе Московского института эпидемиологии и микробиологии им.

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