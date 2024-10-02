Как оформить ДТП удалённо? Сколько составляет доход по вкладам? Какие профессии попали в список дефицитных?

ЭКОНОМИКА ВКЛАДАДеньги должны приносить доход, и поможет в этом банковский вклад. Рекомендация не теряет своей актуальности последние месяцы и будет таковой ещё достаточно длительный период, говорят экономисты.
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