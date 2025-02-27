SpaceX запустила к Луне посадочный модуль «Афина»

Художественное изображение модуля «Афина» на Луне / © Intuitive Machines Спустя примерно восемь с половиной минут после пуска первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю для посадки на беспилотное судно SpaceX, а вторая ступень успешно вывела на орбиту аппарат «Афина».