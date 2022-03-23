Праворульные автомобили вновь будут пользоваться высоким спросом - прогноз

Праворульные автомобители из Японии, несмотря на рост цен на фоне нестабильности доллара и иены и высокие таможенные пошлины, будут вновь пользоваться высоким спросом в России.
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