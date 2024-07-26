Фигурант дела о контрабанде аргентинского кокаина Ковальчук просится на СВО

Отбывающий срок по делу о контрабанде аргентинского кокаина бизнесмен Андрей Ковальчук попросил отправить его в зону специальной военной операции (СВО), сообщила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева.
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