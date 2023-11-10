В Рязани водитель Chevrolet Cruze пострадал в ДТП с пятью машинами

Авария произошла в 17:26. Неподалеку от дома №4 на Московском шоссе мужчина за рулем Chevrolet Cruze, по опубликованной ведомством на данный момент информации, предположительно врезался в Nissan Pathfinder.
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