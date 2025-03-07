Чудом выжили: на тротуаре лихач едва не сбил мать с коляской в Новосибирске

Шокирующие кадры поступили из Новосибирска, где лихач на полной скорости вылетел на тротуар. Сначала гонщик двигался по выделенной полосе, а потом, видимо, чтобы избежать столкновения на перекрестке с другой машиной, совершил опасный маневр и оказался на пешеходной зоне.