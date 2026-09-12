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БРИКС осудил вторичные санкции и призвал расширять расчёты в национальных

БРИКС осудил вторичные санкции и призвал расширять расчёты в национальных валютах На 18-м саммите БРИКС все страны-участницы единогласно п.

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