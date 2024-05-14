Минюст обновил требования к оборудованию и ПО коллекторов, банков и МФО

Банки, микоофинансовые организации и коллекторы теперь должны обеспечивать ведение аудиозаписи разговоров при личных встречах и автоматическую аудиозапись телефонных разговоров и переговоров с использованием автоответчика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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