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«У всех свои тараканы в голове». Глушаков — о поведении Кордобы в игре с «Акроном»

«У всех свои тараканы в голове». Глушаков — о поведении Кордобы в игре с «Акроном»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не считает ужасным поведение форварда «Краснодара» Джона Кордобы в игре 8-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

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