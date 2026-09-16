Глава администрации Украины Владимир Зеленский впервые публично отказался от самого понятия победы над Россией, назвав единственным приемлемым результатом прекращение огня.
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Недруги Росси хотят что бы наши усилия по разгрому салорейха обнулить любыми способами даже начав мяукать типа мы пушистые и мягкие! Добивать нужно и если договор то минимум уступок!