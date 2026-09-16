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Царьград

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Важнейшее заявление Зеленского. Это конец?

Важнейшее заявление Зеленского. Это конец?

Глава администрации Украины Владимир Зеленский впервые публично отказался от самого понятия победы над Россией, назвав единственным приемлемым результатом прекращение огня.

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vagas Karlito

Недруги Росси хотят  что бы  наши  усилия по разгрому  салорейха обнулить любыми способами даже  начав мяукать типа мы  пушистые и мягкие! Добивать нужно и  если договор то  минимум уступок!