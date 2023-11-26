Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 26 ноября

Около 9:30 мск в воскресенье, 26 ноября, удалось пресечь попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России.
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