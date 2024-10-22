Суд отказался рассматривать иск Дудя из-за внесения его в реестр иноагентов

Верховный суд (ВС) отказался рассматривать жалобу на гражданский иск блогера Юрия Дудя (признан в России иноагентом) к министерству юстиции из-за якобы отсутствия уведомления его должным образом о том, что ему был присвоен статус иностранного агента, сообщает ТАСС.
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