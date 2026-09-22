За прошедшую ночь над Россией перехватили 297 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ. По информации военного ведомства, беспилотники уничтожили над Самарской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской и другими областями, а также над Республикой Крым.