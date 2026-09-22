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Татар-информ

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За прошедшую ночь над Россией перехватили 297 украинских БПЛА

За прошедшую ночь над Россией перехватили 297 украинских БПЛА

За прошедшую ночь над Россией перехватили 297 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ. По информации военного ведомства, беспилотники уничтожили над Самарской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской и другими областями, а также над Республикой Крым.

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