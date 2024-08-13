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Маск: соцсеть X столкнулась с крупной DDOS-атакой накануне интервью с Трампом

Маск: соцсеть X столкнулась с крупной DDOS-атакой накануне интервью с Трампом

Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск заявил, что его социальная сеть X, на площадке которой планировалось транслировать интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, столкнулась с «массированной DDOS-атакой».

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