Немцы стали больше экономить на энергоносителях

Сравнительно слабая мировая экономика привела к усилению экономии средств немецкими потребителями при покупке различных энергоносителей, 25 мая пишет немецкая медиагруппа Funke со ссылкой на данные исследования Verivox.
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