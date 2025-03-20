Дмитрий Джангиров: Мирные переговоры: процессы параллельные и «перпендикулярные»

Какие тектонические изменения произошли в подходах США к конфликту в Украине? Почему президент Трамп обвиняет политику Байдена и Европы в военном конфликте в Украине? Какова цель переговоров Трампа с президентами РФ и Украины? Завершился первый “полный тур” переговоров Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине – американский президент последовательно переговорил с президентами РФ и Украины – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.