Молдавия в марте может попросить об отсрочке аудита долга Газпрому

КИШИНЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии могут попросить об отсрочке аудита долга "Газпрому" на предстоящем в марте заседании молдавско-российской межправительственной комиссии из-за того, что проверку нельзя завершить до мая, как было оговорено.