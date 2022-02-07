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Молдавия в марте может попросить об отсрочке аудита долга Газпрому

КИШИНЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии могут попросить об отсрочке аудита долга "Газпрому" на предстоящем в марте заседании молдавско-российской межправительственной комиссии из-за того, что проверку нельзя завершить до мая, как было оговорено.

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