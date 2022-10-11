ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Троицкое в ЛНР

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по поселку Троицкое в ЛНР Украинские воска вечером во вторник, 11 Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по поселку Троицкое в ЛНР Украинские воска вечером во вторник, 11 октября, выпустили три ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по поселку Троицкое в Луганской народной республике (ЛНР), рассказали в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.