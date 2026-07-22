Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Хроники СВО: «война по удалёнке»

Хроники СВО: «война по удалёнке»

Исторические напёрстки Изба-отвечальня на марше, имеет сказать на вопрос уважаемого «Павла Р.» о будущем цифровизации войн БпЛА следующее: да, через год-другой такого бурного развития Беспилотных Систем роль «кожаного» (сленг.

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Комментарии
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Юрий Дмитриев
Это мое мнение, я ничего не навязываю и Вас уважаю только за интересные статьи. Не более
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1 м.
Людмила Фирстова
Я не автор статьи, вверху слева синим шрифтом написано  &quot;Исторические наперстки&quot; , автор этот блогер
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1 м.
Александр Симаков
А что же Вы недоговариваете-то? Не надо скромничать, так и пишите: мнение солдат и младших офицеров, которые ничего не понимают,  для меня авторитетнеее, чем мнения Верховного главнокомандующего и Генерального штаба МО!  Сдается мне, что Вы такой же реабилитатор, какой в свое время была &quot;Крымчанка,  дочь офицера. у нас не все так однозначно!&quot;:
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1 м.