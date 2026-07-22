Хроники СВО: «война по удалёнке»

Это мое мнение, я ничего не навязываю и Вас уважаю только за интересные статьи. Не более

Александр Симаков

А что же Вы недоговариваете-то? Не надо скромничать, так и пишите: мнение солдат и младших офицеров, которые ничего не понимают, для меня авторитетнеее, чем мнения Верховного главнокомандующего и Генерального штаба МО! Сдается мне, что Вы такой же реабилитатор, какой в свое время была "Крымчанка, дочь офицера. у нас не все так однозначно!":