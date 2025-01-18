Начался прием заявок на звание «Народный мастер Астраханской области»

Его уже имеют пять жителей региона. На этой неделе региональное министерство культуры начало прием заявок на получение звания «Народный мастер Астраханского области», которое было учреждено в прошлом году (кстати, за прошедшее время его уже получили пять человек).
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