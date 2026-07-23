Страна и люди

Аргументы недели Патент аннулируют, семью выдворят: как Россия ужесточает миграционное законодательство Совет Федерации одобрил пакет поправок, который знаменует собой окончательный переход России от стихийной миграции к жёстко регулируемой и экономически обоснованной системе.