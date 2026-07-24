💡 Красногвардейский район обесточен из-за атак БПЛА на энергообъекты «В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения обесточен Красногвардейский район.
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💡 Красногвардейский район обесточен из-за атак БПЛА на энергообъекты «В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения обесточен Красногвардейский район.