Основной ледоход может подойти к Архангельску вечером 29 апреля

По данным Северного УГМС на 8:00 29 апреля, голова ледохода развивается в рукавах Холмогорского разветвления — 87-55 километров от Архангельска.
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