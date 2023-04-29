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Основной ледоход может подойти к Архангельску вечером 29 апреля

Основной ледоход может подойти к Архангельску вечером 29 апреля

По данным Северного УГМС на 8:00 29 апреля, голова ледохода развивается в рукавах Холмогорского разветвления — 87-55 километров от Архангельска.

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