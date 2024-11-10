Таланта из Питера так и не взяли в «Ф-1». И он… Ушел из «Феррари» покорять главную гонку США!

Из чемпионатов мира – в третью по скорости серию планеты. Команда «Према» известна суперуспешной программой в молодежных сериях: в «Ф-2» и «Ф-3» за нее гоняли Шарль Леклер, Оскар Пиастри, Пьер Гасли, Мик Шумахер и многие другие талантливые пилоты, а сейчас выступают новые восходящие звезды в лице юниора «Феррари» Оливера Бермэна и протеже «Мерседеса» Кими Антонелли (причем обоих уже подписали на следующий сезона в «Ф-1»: Олли поедет за «Хаас», а Кими заменит Хэмилтона в Бракли).