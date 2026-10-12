В Лужниках наградили лауреатов премии «Мы верим твердо в героев спорта»

Во Дворце гимнастики Героя Труда России и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер состоялась торжественная церемония награждения и большой гала-концерт 4-й Всероссийской премии «Мы верим твердо в героев спорта».
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