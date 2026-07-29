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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реалу» нужно освободить места в заявке под Родри и Диоманде, но уходить никто не хочет. Асенсио не желает слушать предложения, Торрес ждет, как пройдут переговоры с «Фулхэмом» (COPE)

« Реалу » необходимо освободить место в составе для того, чтобы Родри и Ян Диоманде смогли играть.

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