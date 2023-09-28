Сказка не заканчивается: Хагрид из Истры выразил соболезнования после смерти Майкла Гэмбона, сыгравшего Дамблдора

Хагрид из Истры Александр Билецкий поделился мыслями по поводу смерти своего кинодруга. На 83-ем году жизни скончался актер Майкл Гэмбон, который стал известен зрителям по роли волшебника Альбуса Дамблдора из вселенной «Гарри Поттера».
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