С бывшим подрядчиком недостроенной барнаульской развязки судятся алтайские поставщики

Известно, что общая сумма претензий достигла более 3,5 млн рублей Московская компания "РСК", выигравшая в 2023 году тендер на строительство развязки на Змеиногорском тракте, осталась должна своим поставщикам после расторжения контракта.
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