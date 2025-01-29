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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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С бывшим подрядчиком недостроенной барнаульской развязки судятся алтайские поставщики

С бывшим подрядчиком недостроенной барнаульской развязки судятся алтайские поставщики

Известно, что общая сумма претензий достигла более 3,5 млн рублей Московская компания "РСК", выигравшая в 2023 году тендер на строительство развязки на Змеиногорском тракте, осталась должна своим поставщикам после расторжения контракта.

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