Почему Россия может проиграть не на фронте, а от удара элит в спину: главные сценарии после СВО

К августу 2026 фронт почти стоит, ресурсы на максимальную победу исчерпаны. Эксперты называют три сценария — и предупреждают: настоящее поражение грозит не от ВСУ, а от раскола элит, если война станет слишком дорогой для их активов.
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