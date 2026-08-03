Сила в правде
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Сила в правде

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Почему Россия может проиграть не на фронте, а от удара элит в спину: главные сценарии после СВО

Почему Россия может проиграть не на фронте, а от удара элит в спину: главные сценарии после СВО

К августу 2026 фронт почти стоит, ресурсы на максимальную победу исчерпаны. Эксперты называют три сценария — и предупреждают: настоящее поражение грозит не от ВСУ, а от раскола элит, если война станет слишком дорогой для их активов.

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