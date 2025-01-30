Урал готовится к морозам до -30°C: снегопады накроют региональные области

В Уральском федеральном округе в ближайшие двое суток ожидаются сильные морозы до -30°C и снегопады. Уральский и Обь-Иртышский гидрометцентры предупреждают о возможных гололедных явлениях и порывах ветра в Свердловской, Челябинской, Тюменской и других областях.