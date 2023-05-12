Русская весна

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Глава МАГАТЭ планирует представить Совбезу ООН соглашение с Россией и Украиной о защите Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ планирует представить Совбезу ООН соглашение с Россией и Украиной о защите Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует в этом месяце представить Совету безопасности ООН соглашение с Россией и Украиной о защите Запорожской АЭС.

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