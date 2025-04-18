Какой китайский электромобиль считается самым дорогим?

За последние годы китайские автопроизводители уверенно выходят в сегмент премиальных электромобилей. Они не просто демонстрируют впечатляющие технические характеристики, но и задают новые стандарты в дизайне, комфорте и инновационных технологиях.
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