Создан гражданский аэропорт «Кольцово» Гражданский аэропорт Кольцово создан 10 июля 1943 года. Он находился в подчинении северо-восточной воздушной транспортной магистрали «Москва-Уэлькаль».
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Создан гражданский аэропорт «Кольцово» Гражданский аэропорт Кольцово создан 10 июля 1943 года. Он находился в подчинении северо-восточной воздушной транспортной магистрали «Москва-Уэлькаль».
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