В недавнем опросе на нашем сайте был задан вопрос: "Кто в Госдуме озвучивает реальное мнение народа?".
"Нарушили клятву". Делягин рассказал, как поступать с мигрантами-россиянами
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Агрофена Иванова
!!!!!!! амы всё нянькаемся....видать действительно не хватает раб силы...
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2 час.
АМ
Алевтина Малышева
Рабочей силы полно,только платить достойно не платят,вот российский человек и ищет,где оплата достойная,в наших малых городах у нас одни магниты и ни чего другого нет.Многие уезжают в поисках лучшей жизни, но как не крути, у нас капитализм очень жадный, лучше работать много, а вот зар. плата ничтожна. Это реалии современной России. Зачем производить свое, когда все можно из за бугра,и это реалии малых городов. Даже в поликлинику сходить проблема.Врачей специалистов не хватает,что более серьезное надо записываться в областной центр.Вот они наши реалии.Дети и внуки уезжают в Москву или другие города,где есть хоть какая то экономика.Вот она наша действительность,
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2 час.
Светлана Петрова
Почему мигранты в очередь не становятся на оплачиваемую работу на СВО, нет, хотят работать на семью, размножаться и жить сладко, а наши идут, им не платят, детей содержать денег не хватает, кто анализировал унизительное положение наших работающих мужчин в глубинках?
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2 час.
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