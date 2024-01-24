"Нарушили клятву". Делягин рассказал, как поступать с мигрантами-россиянами

АМ

Алевтина Малышева

Рабочей силы полно,только платить достойно не платят,вот российский человек и ищет,где оплата достойная,в наших малых городах у нас одни магниты и ни чего другого нет.Многие уезжают в поисках лучшей жизни, но как не крути, у нас капитализм очень жадный, лучше работать много, а вот зар. плата ничтожна. Это реалии современной России. Зачем производить свое, когда все можно из за бугра,и это реалии малых городов. Даже в поликлинику сходить проблема.Врачей специалистов не хватает,что более серьезное надо записываться в областной центр.Вот они наши реалии.Дети и внуки уезжают в Москву или другие города,где есть хоть какая то экономика.Вот она наша действительность,