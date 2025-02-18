Российский ЗРПК «Панцирь» в ближайшее время оснастят лазерным комплексом - Мантуров Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» получит лазерный комплекс, работы в этом направлении уже ведутся.
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Российский ЗРПК «Панцирь» в ближайшее время оснастят лазерным комплексом - Мантуров Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» получит лазерный комплекс, работы в этом направлении уже ведутся.
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