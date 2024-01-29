"Мне не было стыдно, потому что я давно не ассоциирую себя с такими людьми. Мне только стало неловко за то, как низко способна опуститься коренная московская интеллигенция."

Пишет Вадим Шамсулин: Сегодня у меня с московской интеллигенцией возникли чисто эстетические разногласия.
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