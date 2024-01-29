"Мне не было стыдно, потому что я давно не ассоциирую себя с такими людьми. Мне только стало неловко за то, как низко способна опуститься коренная московская интеллигенция."

Галина Светлая Вы же сами пишите, что всегда были и есть отщипенцы, вот о них автор и пишет. Или только хорошее надо писать о Москвичах?Они есть везде,значит и там тоже.

Александр Синицын гниль в мозгах рождается в Москве и впервую очередь у главных культурологов , в провинции яснее все и чище...