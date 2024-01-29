Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Платов
    Вылезла финская мразота! Расскажи, как тебя и всю твою родню шведы испокон веков кнутами гадили да на конюшнях драли ...Кто ненавидит Ста...
  • Александр Шентябин
    "гниль в мозгах рождается в Москве и в первую очередь у главных культурологов , в провинции яснее все и чище..." - ув..."Мне не было стыд...
  • Сергей Трофимов
    силовики отделаются легким испугом так как они купят тех силовиков что ими займутся  все они продажные вы посмотрите ...СЕМЬЯ ЛИДЕРА БАНД...

"Мне не было стыдно, потому что я давно не ассоциирую себя с такими людьми. Мне только стало неловко за то, как низко способна опуститься коренная московская интеллигенция."

"Мне не было стыдно, потому что я давно не ассоциирую себя с такими людьми. Мне только стало неловко за то, как низко способна опуститься коренная московская интеллигенция."

Пишет Вадим Шамсулин: Сегодня у меня с московской интеллигенцией возникли чисто эстетические разногласия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Светлая
Вы же сами пишите, что всегда были и есть отщипенцы, вот о них автор и пишет. Или только хорошее надо писать о Москвичах?Они есть везде,значит и там тоже.
Ответить
1 час.
Александр Синицын
гниль в мозгах рождается в Москве и впервую очередь у главных культурологов , в провинции яснее все и чище...
Ответить
1 час.
Александр Шентябин
&quot;гниль в мозгах рождается в Москве и в первую очередь у главных культурологов , в провинции яснее все и чище...&quot; - уважаемый Александр, что-то с памятью или знаний маловато? Вы забыли, что культурной столицей страны обозвали Питер? И то, что все главное дерьмо в Российской Империи, СССР, а теперь и в обновленной России прёт именно из этого могильника?! Я напомнил суть, факты вспомните сами...
Ответить
29 мин.

Картина дня

наверх