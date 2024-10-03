Внутриигровой синематик “Молитва Найреллы” из Diablo 4: Vessel of Hatred На следующей н...

Внутриигровой синематик “Молитва Найреллы” из Diablo 4: Vessel of HatredНа следующей неделе состоится запуск крупного дополнения Vessel of Hatred для Diablo 4, и в честь этого события разработчики решили подогреть интерес публики, опубликовав внутриигровой синематик “Молитва Найреллы”.
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