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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Внутриигровой синематик “Молитва Найреллы” из Diablo 4: Vessel of Hatred На следующей н...

Внутриигровой синематик “Молитва Найреллы” из Diablo 4: Vessel of Hatred На следующей н...

Внутриигровой синематик “Молитва Найреллы” из Diablo 4: Vessel of HatredНа следующей неделе состоится запуск крупного дополнения Vessel of Hatred для Diablo 4, и в честь этого события разработчики решили подогреть интерес публики, опубликовав внутриигровой синематик “Молитва Найреллы”.

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