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Огонь начал отступать: почти половину природных пожаров потушили на Ямале

Огонь начал отступать: почти половину природных пожаров потушили на Ямале

САЛЕХАРД, 31 августа, ФедералПресс. В Ямало-Ненецком автономном округе за прошедшие сутки ликвидировали 47 природных пожаров площадью 86 006 гектаров.

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