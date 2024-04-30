Пол Морис заявил, что рад за Баркова и Бобровского, прошедших через боль неудачи

Главный тренер "Флориды Пантерз" Пол Морис назвал хоккеистов Сергея Бобровского и Павла Баркова важнейшими парнями в команде после победы в четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) над "Тампой-Бэй Лайтнинг".
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