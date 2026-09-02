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Проба 2

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20+ человек, которые просто путешествовали на автомобиле и привезли полный багажник впечатлений

20+ человек, которые просто путешествовали на автомобиле и привезли полный багажник впечатлений

Кто-то отправляется в отпуск на самолёте или поезде, другие выбирают путешествие на машине. И это отличный вариант! Ведь на отдыхе можно не торопиться — едешь себе спокойно к морю или в горы, наслаждаясь тёплым ветерком.

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