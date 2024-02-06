Политолог Гайдай: Зеленский в ловушке и после истечения каденции станет нелигитимен

Киевский политтехнолог Сергей Гайдай, выступил в эфире украинского радио NV и заявил о том, что президент Владимир Зеленский угодил в собственную ловушку с отменой выборов и после истечения срока полномочий утратит легитимность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии