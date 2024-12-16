❗️⚡️В восточный сектор акватории Средиземного моря через Суэцкий канал осуществляет транзит атомный авианосец USS Harry S.
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❗️⚡️В восточный сектор акватории Средиземного моря через Суэцкий канал осуществляет транзит атомный авианосец USS Harry S.